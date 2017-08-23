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23.08.2017 09:34 
В столице Верхневолжья завершился фестиваль «Молодые инженеры 2017»



 
Робот - помощник человека на пожаре, когда опасно заходить в здание, источник возгорания еще не определен. Эту модель буквально за 2 дня собрала команда студентов из тверского госуниверситета. Их соперники - будущие программисты, конструкторы и дизайнеры из технических университетов Твери и Нюрнберга Германии.

Задача - правильно запрограммировать машину и придать ей оригинальный дизайн. Для этого ребята под контролем специалистов могли использовать все оборудование "Технополиса": 3Д принтер, лазерный раскройщик, сканеры для ревер-инжиниринга. Небольшому заводу-лаборатории чуть больше года и именно здесь проходит первый научно-технический фестиваль "Молодые инженеры-2017". Интеллектуальное соревнование - лишь часть его недельной программы.

Магистрант тверского политеха Ирина Соколова - опытный программист. Работает и учится уже три года, разработки девушки отмечены в Сколково. На фестивале ее команда билась над идеей создания робота, который бы обнаруживал несанкционированные свалки. Специальные датчики делали анализ воздуха и почвы.

Студенты из России и Германии говорили на одном языке - программирования и на...русском. Это только начало сотрудничества между тверским и нюрнбергским университетами.

В следующем году студенты тверского политеха отправятся с ответным визитом в Нюрнберг.


АРХИВ 


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