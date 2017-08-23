Новости:
Полная лента региональных новостей
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом
Дорога:
Цель нововведений- сократить число ДТП
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





23.08.2017 09:35 
Пять тысяч километров противопожарных полос обновят в этом сезоне в тверских лесах



 
Дорога до нужной лесной делянки похожа на полосу препятствий, травы по плечо, сломанные деревья. Идти приходится пешком.

Работы идут в Первомайском участковом лесничестве. По госзаказу в этом году лесникам Калининского филиала ТверьЛес необходимо расчистить порядка 100 километров. Сделать все работы вовремя помешала погода, говорит директор Алексей Данилин.

Однако с другой стороны погода сыграла положительную роль. Пока не зафиксировано очагов лесных пожаров. Тракторист Анатолий Недостоев за баранкой уже с восьми утра. Чтобы наверстать упущенное, в день приходится опахивать до 4гектаров. Но даже опытному водителю иногда приходится нелегко.

Борьба с лесным пожарами требует больших затрат. Ежегодно в России на охрану зеленых насаждений из федерального бюджета выделяется более 4 миллиардов рублей. По факту расходы на тушение превышают плановые втрое. Прокладка минерализованных полос - один из способов снижения вероятности возгораний.

Чтобы минполоса была эффективной она должна соответствовать определенным требованиям. Например, ее глубина не может быть не менее 1,5 метров. Есть и другие особенности.

На сегодняшний день в Тверской области обустроено более 1400 километров таких минерализованных полос. Всего за этот год будет приведено в порядок и обновлено 5000 километров. Но на этом работа сотрудников ТверьЛес незакончена. В ближайшее время на этом участке будут посажены - маленькие ели. И чтобы их сохранить понадобится немало усилий.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.