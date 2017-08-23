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23.08.2017 09:35 Пять тысяч километров противопожарных полос обновят в этом сезоне в тверских лесах





Дорога до нужной лесной делянки похожа на полосу препятствий, травы по плечо, сломанные деревья. Идти приходится пешком.



Работы идут в Первомайском участковом лесничестве. По госзаказу в этом году лесникам Калининского филиала ТверьЛес необходимо расчистить порядка 100 километров. Сделать все работы вовремя помешала погода, говорит директор Алексей Данилин.



Однако с другой стороны погода сыграла положительную роль. Пока не зафиксировано очагов лесных пожаров. Тракторист Анатолий Недостоев за баранкой уже с восьми утра. Чтобы наверстать упущенное, в день приходится опахивать до 4гектаров. Но даже опытному водителю иногда приходится нелегко.



Борьба с лесным пожарами требует больших затрат. Ежегодно в России на охрану зеленых насаждений из федерального бюджета выделяется более 4 миллиардов рублей. По факту расходы на тушение превышают плановые втрое. Прокладка минерализованных полос - один из способов снижения вероятности возгораний.



Чтобы минполоса была эффективной она должна соответствовать определенным требованиям. Например, ее глубина не может быть не менее 1,5 метров. Есть и другие особенности.



На сегодняшний день в Тверской области обустроено более 1400 километров таких минерализованных полос. Всего за этот год будет приведено в порядок и обновлено 5000 километров. Но на этом работа сотрудников ТверьЛес незакончена. В ближайшее время на этом участке будут посажены - маленькие ели. И чтобы их сохранить понадобится немало усилий.









