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23.08.2017 09:36 В России отметили День Государственного флага





День государственного флага отмечают с 1994 года. Но сам триколор гораздо старше. Первое упоминание о нем относится ко второй половине 17 века.



Триколор напоминает о славной истории Отечества, его богатейшем духовном и культурном наследии, победах и достижениях. Тверитяне всегда вносили и вносят весомый вклад в развитие Российского государства.



государственные награды получили работники разных сфер. Среди них Александр Оводков. Игорь Руденя вручил ему Почетный знак Губернатора "Крест святого Михаила Тверского".



В центре Твери прошла патриотическая акция "Цвета родной страны". Волонтеры раздавали прохожим маленькие флажки-триколоры.



Ровно в час дня у стоянки, так называемой "Бастилии" стартовал автопробег. Идея родилась спонтанно. Через социальные сети организаторы собрали всех желающих. И сделали круг почета по центральным улицам города.



Несмотря на то, что флешмоб проходил в рабочее время и участников собралось немного, другие водители поддержали акцию. Автоколонну с флагами приветствовали гудками, пропускали едущие под триколорами машины.









