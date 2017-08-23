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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Государство





23.08.2017 09:36 
В России отметили День Государственного флага



 
День государственного флага отмечают с 1994 года. Но сам триколор гораздо старше. Первое упоминание о нем относится ко второй половине 17 века.

Триколор напоминает о славной истории Отечества, его богатейшем духовном и культурном наследии, победах и достижениях. Тверитяне всегда вносили и вносят весомый вклад в развитие Российского государства.

государственные награды получили работники разных сфер. Среди них Александр Оводков. Игорь Руденя вручил ему Почетный знак Губернатора "Крест святого Михаила Тверского".

В центре Твери прошла патриотическая акция "Цвета родной страны". Волонтеры раздавали прохожим маленькие флажки-триколоры.

Ровно в час дня у стоянки, так называемой "Бастилии" стартовал автопробег. Идея родилась спонтанно. Через социальные сети организаторы собрали всех желающих. И сделали круг почета по центральным улицам города.

Несмотря на то, что флешмоб проходил в рабочее время и участников собралось немного, другие водители поддержали акцию. Автоколонну с флагами приветствовали гудками, пропускали едущие под триколорами машины.


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