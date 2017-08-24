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24.08.2017 09:34 С 1 сентября в школьную программу возвращается астрономия





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Обсерватория Тверского планетария всегда оживленное место, и даже летом. В телескоп можно увидеть кольца Сатурна, облака Юпитера и даже горы и моря на Луне.



Построена обсерватория во Дворце творчества детей и молодежи почти 60 лет назад. В последнее время здесь занимались в основном любители. Теперь будут проводить занятия для старшеклассников. С 1 сентября астрономия – обязательный предмет школьной программы. У многих тверитян уже есть хорошая практика.



Как здорово! Тверская обсерватория, это не только место, где могут находиться звездочеты-любители. Сюда могут приходить те, кто занимается наукой. Здесь побывали внук Циолковского, представители Роскосмоса, известные космонавты.



Причиной возвращения астрономии в школу стало то, что треть россиян не знают, как устроена Солнечная система.



Преподавать этот предмет станут учителя физики. Они прошли переобучение в институте усовершенствования учителей. Закуплены новые учебники, в электронном и бумажном варианте. Кстати, один из авторов наш земляк Борис Воронцов-Вельяминов. В 12-ой гимназии Твери преподают астрономию с прошлого года. Благодаря отличным знаниям многие ученики стали призерами всероссийских олимпиад. А Сергей Красницкий - победителем международного конкурса ЮНЕСКО.



35-часовой курс по астрономии будет совершенно новым, учтут все последние научные открытия. 11-классникам расскажут о необычных экзопланетах, где может зародиться жизнь, научат ориентироваться в пространстве. Такие знания пригодятся для гуманитариев и для тех, кто выбрал точные науки.



Сегодня эксперты в один голос говорят: будущее - за космосом. И это не просто слова. В планах - запустить ракету на Марс. Полет состоится уже в ноябре этого года.









