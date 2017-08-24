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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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24.08.2017 09:36 
В садовом товариществе "Планета" в Каблуковском сельском поселении один из местных жителей после конфликта кинул в дом соседей самодельный взрывпакет



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Началось все с того, что Олеся с друзьями отмечали день рождения дочери - засиделись допоздна, громкой акустики не было, сами пели песни. О том, что это кому-то мешает узнали лишь на следующий день.

Мужчина по словам соседей злоупотребляет алкоголем. Сейчас его дома нет. Кто бросал гранату никто не видел - но хлопок от взрыва слышали и в сотни метрах. В результате ЧП никто не пострадал – ударной волной выбило стекла в трех окнах.


Полицейские с возможного "подрывника" и свидетелей взяли объяснения и отпустили. Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Тверской области по факту происшествия проводится проверка. При этом соседи сами обследуют свою улицу в поисках улик. Криминалистов даже спустя несколько дней здесь никто не видел.

Без специального оборудования, но с использованием полиэтиленовых пакетов для завтрака (чтобы не оставить своих отпечатков пальцев) жители собирают улики. Вот спусковой рычаг унифицированного запала ручной гранаты - на нем есть соответствующая маркировка. Это скорее всего втулка капсюля замедлителя гранаты. Так же нашлись на траве около забора боевая пружина и опаленные порохом части разорвавшейся оболочки. Почему их не нашли полицейские - не известно, но жители планируют их все-таки отправить на экспертизу.


АРХИВ 


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