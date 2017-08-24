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24.08.2017 09:36 
75 лет со дня освобождения от немецко- фашистских захватчиков отметили в Зубцове

75 лет со дня освобождения от немецко- фашистских захватчиков отметили в Зубцове

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Белые шары в небе в память о погибших. 11 октября 41 года Зубцов был оккупирован захватчиками. В оккупации город пробыл больше десяти месяцев. Здесь шли ожесточенные бои Ржевского сражения. Райцентр освободили в ходе Ржевско- Сычевской операции. Он был практически стерт с лица земли.

В этом году 75 годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков Зубцов впервые отмечает в новом звании- " Город воинской доблести", отметил председатель законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев.

Этой весной в окрестностях деревни Васютники были подняты останки красноармейца. По именной вещи удалось идентифицировать имя бойца.

Останки и личные вещи бойца впередали представителям администрации города Мичуринск, откуда родом красноармеец. Зубцовская земля стала местом гибели и 110 воинов- якутян. В память об их подвиге здесь открыли памятный знак.

Вот эти ложки и оберег святого Антония помогли Семену Хотянову встретиться со своим отцом. Долгие годы он считался без вести пропавшим.

Здесь на Веригинском захоронении - одном из крупнейших в России покоятся более 10 тысяч бойцов и в День Воинской славы останки еще 202 советских солдат и офицеров предали земле со всеми воинскими почестями.


АРХИВ 


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