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|24.08.2017 09:37
|В России отметили День Победы в Курской битве
Битва на Курской дуге - одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны. В нем участвовали около двух миллионов человек. Среди них и уроженцы тверской земли. Ежегодно память павших чтут у Обелиска Победы.
О погибших сегодня вспоминают во всех городах страны. В Твери участники Курской битвы, ветераны, представители власти и молодежь возложили цветы и венки к подножию памятника.
Нина Яковлевна Смирнова больше других видела, сколько жертв оставила после себя Курская битва. Она с первого дня войны работала медсестрой. Лечить людей приходилось под открытым небом.
Встречу с ветеранами, посвященную годовщине победы на Курской Дуге, губернатор Игорь Руденя начал с минуты молчания. Накануне ушел из жизни участник Курской битвы, активный член Совета ветеранов Алексей Сергеевич Агафонов. Глава региона отметил: мнения каждого из присутствующих важны для развития региона, поэтому сразу предложил поучаствовать в обсуждении планов по реконструкции площади Победы у Обелиска. Проект уже есть.
Ветераны говорили также о необходимости улучшить качество медицинского обслуживания в регионе, а потом попросили обратить внимание на тружеников тыла - хорошо бы им тоже оказать поддержку. Игорь Руденя инициативу поддержал.
Гости с боевым настроем еще долго высказывали губернатору свои предложения по улучшению жизни в Верхневолжье. Видя, как в последнее время преображается Тверь, они выразили готовность помогать с новыми силами.
Все предложения ветеранов учтут при утверждении проектов по развитию региона.
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