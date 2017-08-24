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24.08.2017 09:37 В России отметили День Победы в Курской битве





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Битва на Курской дуге - одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны. В нем участвовали около двух миллионов человек. Среди них и уроженцы тверской земли. Ежегодно память павших чтут у Обелиска Победы.



О погибших сегодня вспоминают во всех городах страны. В Твери участники Курской битвы, ветераны, представители власти и молодежь возложили цветы и венки к подножию памятника.



Нина Яковлевна Смирнова больше других видела, сколько жертв оставила после себя Курская битва. Она с первого дня войны работала медсестрой. Лечить людей приходилось под открытым небом.



Встречу с ветеранами, посвященную годовщине победы на Курской Дуге, губернатор Игорь Руденя начал с минуты молчания. Накануне ушел из жизни участник Курской битвы, активный член Совета ветеранов Алексей Сергеевич Агафонов. Глава региона отметил: мнения каждого из присутствующих важны для развития региона, поэтому сразу предложил поучаствовать в обсуждении планов по реконструкции площади Победы у Обелиска. Проект уже есть.

Ветераны говорили также о необходимости улучшить качество медицинского обслуживания в регионе, а потом попросили обратить внимание на тружеников тыла - хорошо бы им тоже оказать поддержку. Игорь Руденя инициативу поддержал.



Гости с боевым настроем еще долго высказывали губернатору свои предложения по улучшению жизни в Верхневолжье. Видя, как в последнее время преображается Тверь, они выразили готовность помогать с новыми силами.



Все предложения ветеранов учтут при утверждении проектов по развитию региона.









