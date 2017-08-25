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25.08.2017 09:24 Тверская мастерица Надежда Баринова стала победителем международного конкурса "Мир Сибири"





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На первый взгляд кажется, что украшение на ткани - просто красивая тесьма. На самом деле каждая ее деталь, каждый узор - вышивка. Стяги - особая техника, где все выполнено по счету нитей. На работу только над одной рубашкой ушло несколько недель кропотливого труда. На все изделия - почти три года. Традиционным декоративно- прикладным творчеством сотрудник областного дома народного творчества Надежда Баринова занимается уже 12 лет. Она участник многих российских конкурсов. В этом году решила попробовать себя на Международной площадке. Фестиваль этнической музыки и ремесел" Мир Сибири" принес ей победу.



Участники фестиваля, гости заинтересовались работами мастерицы поскольку это симбиоз ткачества и вышивки . Подобные промыслы, давно канули в лету и сейчас многие энтузиасты, буквально по крупицам, пытаются их возродить.



Помимо костюмов Надежда Баринова поразила жюри и коллекцией тканых поясов. Сложно представить, но скорость такой работы, примерно сантиметр в час. Однако, обладательнице такого народного аксессуара позавидует любая модница. Три дня , сотни площадок и конкурентов из разных регионов страны. Но жюри оценило работы тверской рукодельницы, присудив ей Гран При- мастеровую премию мира.









