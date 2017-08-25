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25.08.2017 09:24 
Тверская мастерица Надежда Баринова стала победителем международного конкурса "Мир Сибири"

Тверская мастерица Надежда Баринова стала победителем международного конкурса Мир Сибири

Фото  Видео репортаж Видео
На первый взгляд кажется, что украшение на ткани - просто красивая тесьма. На самом деле каждая ее деталь, каждый узор - вышивка. Стяги - особая техника, где все выполнено по счету нитей. На работу только над одной рубашкой ушло несколько недель кропотливого труда. На все изделия - почти три года. Традиционным декоративно- прикладным творчеством сотрудник областного дома народного творчества Надежда Баринова занимается уже 12 лет. Она участник многих российских конкурсов. В этом году решила попробовать себя на Международной площадке. Фестиваль этнической музыки и ремесел" Мир Сибири" принес ей победу.

Участники фестиваля, гости заинтересовались работами мастерицы поскольку это симбиоз ткачества и вышивки . Подобные промыслы, давно канули в лету и сейчас многие энтузиасты, буквально по крупицам, пытаются их возродить.

Помимо костюмов Надежда Баринова поразила жюри и коллекцией тканых поясов. Сложно представить, но скорость такой работы, примерно сантиметр в час. Однако, обладательнице такого народного аксессуара позавидует любая модница. Три дня , сотни площадок и конкурентов из разных регионов страны. Но жюри оценило работы тверской рукодельницы, присудив ей Гран При- мастеровую премию мира.


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