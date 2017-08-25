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25.08.2017 09:25 Современной техникой сегодня управляют высококвалифицированные специалисты





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Запах гильз и порох на лице. Они готовились к этому событию больше месяца. Сейчас первокурсники военной академии ВКО применяют свои знания на практике. Учебный год у них начинается раньше, чем в других вузах.



Именно на полигоне закаляется военный характер, проверяется военная выучка. Чтобы вырыть окоп и оборудовать огневую позицию, дается 25 минут. Еще одно важное задание – преодоление зараженного участка. В противогазе, с оружием и бегом. Счет идет на секунды.



Курсанты с косичками заняли огневые позиции. Девушкам, а их в этом году 36, значительно сложнее. Все, как у настоящих бойцов.



Каждое задание командира выполняется беспрекословно. Ангелина Миронова сдает все «на отлично». Она мастер спорта по художественной гимнастике, через 4 года станет офицером ВКС.



Всего в этом году курсантами военной академии ВКО им. Жукова стали 271 человек. В полевых условиях курсанты повышают свой профессиональный уровень по тактической, огневой и инженерной подготовке.



За каждое выполненное задание первокурсники получат оценки. Подобные испытания теперь будут для них ежемесячной практикой.









