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25.08.2017 09:25 
В Твери продолжается ремонт центральных улиц города

В Твери продолжается ремонт центральных улиц города

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В Твери продолжается ремонт магистральных дорог. Уже демонтировано более 8,5 тысяч погонных метров рельсов, уложено более 51 тысяч квадратных метров асфальтобетона, отфрезеровано почти 77 тысяч квадратных метров улично-дорожной сети.

Работы ведутся с соблюдением установленных графиков, без выходных. Асфальт укладывают ночью, чтобы не затруднять движение транспорта. Качество ремонта регулярно проверяет комиссия, в состав которой входят представители региональной и городской властей, а также сотрудники ГИБДД.

Масштабная кампания по ремонту центральных улиц Твери стартовала в начале августа. Ее проводят московские проектные институты и организации, которые специализируются на планировании городской инфраструктуры. Дорожные работы - госкомпания «Автодор», которая строит в регионе скоростную трассу М-11.

Асфальт на тверских дрогах укладывают высокого качества. Он обладает большим сроком эксплуатации, лучшим сцеплением и устойчивостью к образованию колеи.

Также ремонтируют дворы. Городская среда становится доступнее и для инвалидов-колясочников.

Подрядчики приведут в порядок около 14 километров дорожного полотна. Всего в ходе нынешней ремонтной кампании в Твери за счет средств городской, областной казны и бюджета Москвы будет обновлено около 25 километров асфальта.


АРХИВ 


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