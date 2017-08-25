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25.08.2017 09:25 В Твери продолжается ремонт центральных улиц города





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В Твери продолжается ремонт магистральных дорог. Уже демонтировано более 8,5 тысяч погонных метров рельсов, уложено более 51 тысяч квадратных метров асфальтобетона, отфрезеровано почти 77 тысяч квадратных метров улично-дорожной сети.



Работы ведутся с соблюдением установленных графиков, без выходных. Асфальт укладывают ночью, чтобы не затруднять движение транспорта. Качество ремонта регулярно проверяет комиссия, в состав которой входят представители региональной и городской властей, а также сотрудники ГИБДД.



Масштабная кампания по ремонту центральных улиц Твери стартовала в начале августа. Ее проводят московские проектные институты и организации, которые специализируются на планировании городской инфраструктуры. Дорожные работы - госкомпания «Автодор», которая строит в регионе скоростную трассу М-11.



Асфальт на тверских дрогах укладывают высокого качества. Он обладает большим сроком эксплуатации, лучшим сцеплением и устойчивостью к образованию колеи.



Также ремонтируют дворы. Городская среда становится доступнее и для инвалидов-колясочников.



Подрядчики приведут в порядок около 14 километров дорожного полотна. Всего в ходе нынешней ремонтной кампании в Твери за счет средств городской, областной казны и бюджета Москвы будет обновлено около 25 километров асфальта.









