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25.08.2017 09:26 
Тверские медики смогут оказывать неотложную помощь прямо в полете

Тверские медики смогут оказывать неотложную помощь прямо в полете

Фото  Видео репортаж Видео
Пациента в крайне тяжелом состоянии доставили из Ржевской ЦРБ санавиацией на новом для областной клинической больнице вертолете Ми- 8. Время в пути 30 минут.

Все это время в салоне вертолета оказывается неотложная помощь. Медицинский модуль это - современная наркозно-дыхательная аппаратура, оборудование для искусственной вентиляции легких, система мониторинга общего состояния больного. Теперь ее могут оказывать сразу двум тяжело больным. Салон вертолета Ми-8 больше, чем у прежнего авиаспасателя КА -32 - это позволяет одновременно работать сразу и двум бригадам медиков. Раньше места едва хватало.

Всего неделю вертолет Ми-8 находится в ведении областной клинической больницы. Уже сделано 15 вылетов в отдаленные районы Тверской области. Приобрести винтокрылую машину удалось благодаря федеральной субсидии на увеличение санитарных авиаперевозок. Прежний авиаспасатель МЧС - КА-32 тоже остается в строю, как запасной. Количество вылетов увеличится до 150, сегодня это два -три вылета в день

Оборудование взлетно-посадочных площадок необходимость для каждого муниципалитета Тверской области. В ближайшее время такие появятся в Западно-Двинском и Торопецком районах.


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