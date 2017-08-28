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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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28.08.2017 08:40 
Спортсменом 2017 года стал тверичанин Владимир Поляков

Спортсменом 2017 года стал тверичанин Владимир Поляков

Фото  Видео репортаж Видео
Полная тишина при игре. Лишь скользит по столу мяч, начиненный металлическими шариками. В настольный теннис незрячие играют на слух. Вместо сетки - оргстекло, а стол похож на бильярдный. На тренировке отрабатывается точность попадания в стенку и отлет в лузу, которую соперник защищает ракеткой. Чтобы избежать травмы, руку защищает перчатка...для хоккея на траве. На этом заимствования не исчерпаны.

Сейчас Владимир Поляков и Игорь Балицкий готовятся к чемпионату мира, который пройдет в Швеции в октябре. Тверские спортсмены вошли в состав сборной России.

Теннисом спортсмены увлеклись 4 года назад. Оба преподают в специальной коррекционной школе для слепых и незрячих детей в Твери. На средства регионального гранта оборудовали спортивную площадку во дворе и приобрели теннисный стол для своих учеников. Пока их тренировали, научились сами. На первом чемпионате России в 2015 лишь попробовали свои силы. Через год Владимир Поляков стал победителем соревнований, Игорь Балицкий - бронзовым призером.

Тверские спортсмены осознают себя профессионалами. А значит, сил и времени на увлечение придется тратить все больше и больше. В перспективе участие в Паралимпиаде, этот вид спорта в ряду 16-ти других зявлен в программу 2020 года.


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