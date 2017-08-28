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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





28.08.2017 08:41 
Военно-технический форум «АРМИЯ-2017» в Кубинке открылся для широкой публики

Военно-технический форум АРМИЯ-2017 в Кубинке открылся для широкой публики

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Общая площадь экспозиции в павильонах и на открытых площадках превышает 300 тыс. квадратных метров. Без преувеличения это крупнейшая в России выставка военных достижений. Участие принимают ведущие отечественные и зарубежные предприятия оборонно-промышленного комплекса, конструкторские бюро и научно-исследовательские институты. Большую часть экспозиции госкорпорации Роскосмос - занимает макет космодрома "восточный" - здесь специалисты показывают как готовится к запуску и стартует ракета.

Не просто макеты, а реальные боевые установки представлены под открытым небом. Многие характеристики техники до сих пор засекречены. Не позволяют журналистам заглядывать и в кабины - на окнах шторки. Около многих боевых образцов дежурят военные - как например около радиолокационного комплекса "Небо-М". Он состоит из 3-х единиц техники - главная особенность - способен обнаруживать баллистические и гиперзвуковые цели даже в сложной помеховой обстановке - предназначен для решения задач военно-космической обороны.

Главная новинка этого форума танк "армата" если раньше его можно было увидеть только издалека и то на картинках, то сейчас рассмотреть во всех деталях в непосредственной близости, а если повезет, то даже потрогать руками.

В качестве участников "Армии-2017" официально зарегистрировались более 850 предприятий из России и из-за рубежа. Белорусские инженеры показывают свои беспилотники, современные баллистические и радио-приборы. Разработками готовы делиться с российскими коллегами.
Тверской регион переставляет НИИ "Центрпрограммсистем". На нашем стенде представлены направления работы предприятия - автоматизации управления, информатизации образования и боевой подготовки.

Одна из разработок уже внедрена в реальном тактическом тренажере для военно-морского флота, для подготовки экипажа противолодочного вертолета КА-27. Рабочие места приближены к реальным, как они выглядят в боевой машине. Подобные комплексы уже используются для обучения не только в России, но и во Вьетнаме, Индии, Алжире. На форуме были достигнуты и новые договоренности с коллегами из других НИИ.

Если первые два дня форума были нацелены на деловую работу, последующие три - для зрителей. Так на полигоне Алабино задействуют 255 современных и перспективных образцов вооружения и техники, в том числе робототехнических комплексов. Танки, боевые машины и самоходные артиллерийские установки будут не только утюжить гусеницами местный полигон, но и поражать мишени из всех видов оружия.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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