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30.08.2017 08:45 
В Тверской области продолжается проверка бахчевых

В Тверской области продолжается проверка бахчевых

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Выбрать безопасную бахчу, как игра в лотерею. Продукции много, но не каждая полезна. Токсичные элементы, пестициды, нитраты - их наличие визуально не определить. Как итог - отравление, высыпание на коже, температура. Чтобы обезопасить себя, можно использовать бытовые нитратомеры.

Полезны или нет для здоровья свежие овощи и фрукты покажет вот такой эко-тестер. Его можно приобрести без труда. И проверять продукцию не только на рынках, но и в домашних условиях.

Тест для купленной на развале бахчи. Прибор запутался - загорался то красным и показывал значение "опасное содержание нитратов",то зеленым цветом, что соответствует норме. Расхождений быть не может, заверяют в сертифицированной лаборатории, куда бахча оправилась на исследование. Нитраты либо есть, либо их нет вообще

Результат в обоих случаях отличается от показаний бытового нитратомера - в арбузе и дыне нитратов меньше нормы в три раза - 27,7 миллиграммов на килограмм. Бахча - спелая и безопасная для здоровья. Погрешности, в отличие от бытового прибора, нет

В случае, если продукт некачественный, его можно принести на исследование в лабораторию, сохранив при этом чек о покупке. Это важно и в случае, если все попытки вернуть деньги или обменять товар тщетны. С жалобой тогда необходимо обращаться в Роспотребнадзор. В этом году, по данным ведомства, случаев отравления от некачественной бахчи или плодовой продукции не зарегистрировано. Плохой товар попросту выбрасывают и старются больше его не покупать в этом месте.


АРХИВ 


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