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30.08.2017 08:46 В Тверском областном суде начались слушания по одному из самых резонансных уголовных дел этого года





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Понять состояние родных можно - они потеряли самых близких. Невысокий, коренастый Егоров занял глухую оборону - ни на какие слова потерпевших не реагировал, сидел на скамье подсудимых, уставившись в одну точку. На просьбу покаяться он также никак не откликнулся.



На заседание были вызваны потерпевшие по делу - это родные и близкие погибших. Некоторые из-за тяжелого морального состояния лично присутствовать не смогли и просили рассмотреть дело в их отсутствие. С обвинительным заключением, оглашенным в суде, Егоров полностью согласился.



Нина Туманова, пресс-секретарь Тверского областного: "От дачи показаний он отказался, сославшись на 51-ю статью Конституции, которая разрешает ему не свидетельствовать против себя, также в судебном заседании допрошены прибывшие потерпевшие, это порядка семи человек, которые просили для подсудимого максимально возможного наказания".



Также на процессе потерпевшие заявили требования о компенсации морального вреда. Общая сумма их исков достигает нескольких миллионов рублей. 30-го августа суд приступит к опросу свидетелей по данному уголовному делу.









