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30.08.2017 08:49 Фермеры Тверской области установили рекорд России по надоям





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Племенная корова Марта черно- пестрой породы вальяжно прогуливается по зеленому газону. Позировать перед фотографами и телекамерами для нее привычное дело. С недавних пор она звезда животноводческого молочного комплекса агрофирмы" Дмитрова Гора". Есть чем гордиться. По результатам прошлого года корова установила российский рекорд - дала 20702 килограмма молока. Такой высокий показатель зависит от чистоты породы, говорит главный зоотехник Мария Журавлева. А Марта чистокровная голштинка.



Для примера - в среднем одна корова дает свыше 11тысяч килограммов молока.Вести учет надоев помогают специальные датчики.



Хорошие удои- это результат правильного кормления. На комплексе практикуется безпривязное содержание, поэтому дважды в день, все корма представительницы крупного-рогатого скота получают уже в готовом виде.



Не обходится и без элитного сервиса. Черно- пестрые посещают спа- салон, маникюрные процедуры. А, чтобы температура была комфортной -не выше 22 градусов- включают кондиционер.



Всего российский рекорд по удою молока по итогам 2016 года установили три коровы черно-пестрой породы. За те же 305 дней еще две коровы дали свыше 17 тысяч килограммов молока.



Хорошие показатели и в других хозяйства региона, где среднесуточный надой превышает 14 килограммов молока.









