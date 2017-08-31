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31.08.2017 09:11 Это лето превысило все нормативы не только по количеству холодных дней и объему осадков





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Синоптики уже говорят, что оно стало рекордным по числу гроз. Разбушевавшаяся стихия причиняла ущерб не только деревьям линиям электропередач. В Тверской области 10 домов и дач сгорели от удара молний. Как защитить себя и свое имущество, от опасного природного явления.



В тот день яркие вспышки света и сильный гром, рассказывает фотограф Павел Осадчик, заставили выглянуть в окно многих горожан. Но уловить столь редкие кадры удалось только ему. Чтобы сфотографировать «опасную гостью», учитывал любую мелочь. Такая съемка - всегда сюрприз.



Каждая вспышка молнии длится доли секунды. Человеческий глаз ее фиксирует с трудом, не различая детали. Её мощность в тысячи раз превосходит мощность небольшой атомной электростанции. А сила такова, что воздух мгновенно разогревается до полутора тысяч градусов. Ежегодно от удара молнии погибает до 3 тысяч человек. Специалисты предупреждают, больше риска у жителей города.



Только этим летом в Андреапольском, Нелидовском, Лихославльском, Бологовском районах, а также Твери от мощных электрических разрядов пострадали 10 жилых домов и дач. Спасти их не удалось. В большинстве случаев, говорят в МЧС, это произошло из-за отсутствия громоотводов.



Одновременно в мире сверкает около полутора тысяч молний. Наибольшее количество в районе Экватора. В Тверской области 27 светопреставлений в год. Как говорят специалисты, тоже не мало.









