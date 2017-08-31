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31.08.2017 09:11 Началась реконструкция Обелиска Победы в Твери





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Работы ведутся в рамках региональной программы формирования городской среды. Сейчас мемориальный комплекс почти такой же, как и 47 лет назад, когда был создан. Придать самому главному памятнику и любимому месту отдыха горожан и гостей областной столицы более привлекательный, современный внешний облик - задача, с которой региональные и городские власти взялись справиться за два года.



Спустя 47 лет не менее масштабный проект воплощается в жизнь. Реконструкция комплекса уже началась. Сейчас строители приступили к демонтажу тротуарной плитки. Затем ее всю заменят на гранитную брусчатку. Благородным камнем облицуют и парапет, а также основание 45-метровой стелы. Изначально оно было выполнено из металла. Обновят и плиты у Вечного Огня. Кроме того, появятся клумбы с пешеходными дорожками по обе стороны Обелиска. Все эти работы планируется завершить до конца 2017 года.



Проект реконструкции и благоустройства Обелиска Победы разделен на три этапа. Последний - укрепление берегов Тьмаки. Вдоль речки появятся пешеходные дорожки со смотровыми площадками.



Свое 50-летие, в 2020 году, мемориальный комплекс Обелиск Победы встретит обновленным. Не случайно именно этот проект одним из первых вошел в региональную программу формирования городской среды. Главный памятник и любимое место отдыха горожан и гостей областной столицы должен соответствовать своему статусу и требованиям времени.









