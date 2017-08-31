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31.08.2017 09:12 В Твери продолжается ремонт дорог





На части центральных магистралей уже нанесена разметка термопластиком. В целом на сегодняшний день выполнено около половины запланированных работ.



Такой была улица Советская в начале августа. Московская компания начала ремонт дорог в нашем городе с демонтажа рельсов. Сейчас здесь широкое ровное полотно из нового асфальта. В районе площади Победы также теперь не найти выбоин и трещин.



Чтобы не отставать от напряжённого графика работ, ремонт ведётся круглосуточно в три смены. Со следующей недели в Твери приедут ещё три бригады из Москвы, чтобы увеличить темпы и успеть всё до холодов.



Всего в рамках кампании отремонтируют более 15 км дорожного полотна. Это центральные магистрали и несколько второстепенных дорог, таких как улица Трёхсвятская от площади Ленина до набережной Степана Разина или Вагжановский переулок. К мониторингу качества работ привлекаются специалисты из различных профессиональных сфер.



Колодцы на пути следования московской техники ремонтирует МУП «ЖЭК». Сотрудникам муниципального предприятия приходится также работать в высоком темпе, чтобы не замедлять работу своих московских коллег.



На некоторых дорогах уже наносят разметку термопластиком. Чтобы не затруднять движение работают ночью. На некоторых дорогах асфальт уже есть, а линий пока нет – здесь дело не в промедлении дорожников – у такого покрытия свои особенности.



Регулярно новые дороги проверяет комиссия из представителей региональной и городской власти. На сегодняшний день вопросов по качеству или скорости работ у комиссии нет.









