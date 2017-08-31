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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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31.08.2017 09:12 
Тверской коллектив театра танца"Романтики" Дворца Творчества Детей и Молодежи отправится в детский лагерь "Артек"



 
Поездка - подарок за победу в финале всероссийского конкурса "Артук", который прошел в Москве.

О поездке в Крым, в детский лагерь "Артек" участницы театра танца "Романтики" узнали спустя месяц после финала всероссийского конкурса "АРКТУР". О радостном путешествии на 21 день друг друга, стали оповещать ночью.

За поиском новых друзей, впечатлений и конечно творческим опытом и вдохновением в "Артек" едут 29 детей. Это две танцевальные группы под руководством хореографов Маргариты Бондаревой и Лилии Лебедевой. Путевки в Крым - только у тверитянок и их коллег из Ивановской области.

Победу во всероссийском конкурсе, в номинации "Танцевальное искусство", среди полсотни участников финального тура принесли два номера - "Пятки горят" под русскую народную мелодию и постановка "Пробуждение" под вальс из балета "Коппелия".

Эти кубки - награды только за последние три года. Коллектив неоднократный обладатель Гран-При российских и международных конкурсов. Путевка в Крым для участниц стимул для новых свершений и не только в учебе

Перед отъездом у девчонок каждый день репетиции - в "Артеке" они вновь выйдут на сцену. В танцевальных номерах, оба очень ритмичные, сейчас оттачивается каждое движение. А вот радостные эмоции теперь уже не скрыть - путешествие в "Артек" для многих их них первое в жизни.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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