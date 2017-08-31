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31.08.2017 09:13 Актуальные направления развития территорий





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Более полутора тысяч представителей местного самоуправления и общественных организаций со всей Тверской области собрались во Дворце спорта "Юбилейный" на форум муниципальных образований региона. Как дать новый импульс для повышения эффективности всей системы управления Верхневолжья, сделать его современным, экономически устойчивым и привлекательным.



Результат работы местных органов власти должен быть виден. Такую задачу поставил губернатор Игорь Руденя, начиная форум. Добиться положительных изменений в жизни районов можно лишь, работая вместе с населением. Люди должны активно участвовать в решении вопросов. Один из способов - программа поддержки местных инициатив. В этом году 245 проектов жителей получили поддержку из областного бюджета.



24 миллиона городским округам, 107 миллионов - сельским. Столько в этом году выделили областной бюджет на реализацию программы. Общий объем финансирования почти 250 миллионов рублей. За этими цифрами - отремонтированные дороги, новые спортивные и детские площадки, благоустроенные дворы. Но до сих пор есть муниципалитеты, не принимающие участие. Главы должны активнее включаться в процесс и контролировать его от и до.



На контроле местных администрации должна быть и деятельность важных для муниципалитетов предприятий. Особое внимание к тем, кто обеспечивает водо- и электроснабжение, транспортные перевозки.



Более эффективно надо использовать земли сельхозназначения, отметил губернатор. Развитие села - важный аспект улучшения областной экономики.



Еще один важный вопрос повестки - подготовка к отопительному сезону. Сроки, в которые районы должны были проверить котельные и теплосети, уже практически истекли. В Осташкове, к примеру, треть города обычно отапливается за счет кожевенного завода.



Все инициативы Ассоциации "Совет глав муниципальных образований", которые касаются развития региона, Правительство области поддержит, обещал губернатор.









