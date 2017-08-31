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31.08.2017 09:13 Слезы и горе в зале, и отстраненность подсудимого





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В Тверском областном суде продолжаются слушания по резонансному уголовному делу Сергея Егорова, от рук которого в садоводческом товариществе рядом с Редкино были убиты девять человек. Показания дала единственная выжившая свидетельница жестокой трагедии.



Сегодня Егоров был также угрюм и молчалив, как и на первом заседании. Единственный раз за время заседания, когда подсудимый начал говорить, когда его спросили, с какой целью он прибыл на участок - как гость или как электрик, которым числился в товариществе. По словам Егорова, туда он явился как гость, якобы, зайти к соседям пригласил знакомый. Процесс продолжился опросом свидетелей тех июньских событий. Самым важным очевидцем стала Марина Коныгина - девушка, которой чудом удалось выжить. Сразу же после произошедшего девушка купила золотой нательный крестик, который теперь никогда не снимает.



Также на этом заседании суд рассмотрел вопросы, касающиеся требований потерпевших о компенсации морального вреда. Было решено, что разрешение этих гражданских исков состоится при вынесении приговора.



Суд продолжит опрос потерпевших и займется исследованием материалов уголовного дела.









