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31.08.2017 09:13 Их судьбы разные, как и время, в которое им довелось руководить ВУЗом





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Людмила Скаковская на правах нынешней хозяйки Тверского госуниверситета с гордостью проводит экскурсию по новой галерее ректоров. Здесь 17 имен. Люди разных эпох, разного возраста и происхождения. Но все они часть вековой истории.



Кому-то пришлось отстаивать существование Вуза, когда стоял вопрос о его закрытии, кому-то восстанавливать его после разрушений, нанесенных захватчиками в годы войны, а кому-то досталось преумножать его силу и славу. В период ректорства Владимира Комина институт стал университетом. На церемонии открытия присутствовал его сын Сергей - ныне действующий декан факультета физической культуры.



Получив от руководства госуниверситета предложение создать живописную галерею Заслуженный художник Геннадий Самойлов признается, что до конца не осознавал, насколько ответственно и важно это для ВУЗа. Изобразительное искусство сделало возможным увидеть историю в лицах людей.



Некоторые образы даже пришлось создавать заново, ориентируясь только на едва уловимый взгляд персонажа, сохраненный на старой фотографии из личного дела. На работу ушло почти три месяца. Открывшаяся галерея ректоров станет новым экскурсионным объектом в стенах Университета, куда смогут приходить и студенты и гости ВУЗа.









