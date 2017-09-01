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01.09.2017 09:04 В Ржевском районе проходит спецоперация





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Саперы очищают будущие сельхозугодия от взрывоопасных предметов Великой Отечественной войны. Масштабные работы ведут сотрудники МЧС России вместе со специалистами центра спасательных операций особого риска "Лидер".



Начальник пиротехнической группы Максим Черненков показывает сегодняшний " улов"- пятидесятимеллиметровые минометные мины советских и немецких войск. Внешне они отличаются размером, но немецкие сохраннились лучше. Их хранили в специльном ящик-кейсе.



Работа не из простых . За первую неделю офицерам удалось поднять 97 боеприпасов. По словам местных жителей в районе деревни Полунино, где и ведутся работы шли бои Ржевско- Сычевской наступательной операции. В работе специалистам помогает робот.



Далее работа для саперов. В их арсенале современный отечественный металлодетектор, способный обнаружить каску на полутораметровой глубине . За один рабочий день специалист- пиротехник проходит участок до двух тысяч квадратных метров.



Зафиксировав сигнал в ход идет обычная лопата. Здесь главное аккуратно снять грунт. Для безопасности каска и бронежилет. Все обмундирование весит около 8 килограммов.Сигнал оказался результативным.



Ручная граната Ф-1 в простонародье лимонка. Взрывчатого вещества 60 граммов. Разлет осколков в радиусе 200 метров.



Специалистам отряда " Лидер"предстоит проверить более 40 гектаров земли. Здесь на подступах к городу в битве за высоту 200 погибли тысячи советских солдат.



На этом самом месте спасатели обнаружили останки четверых бойцов.



Личных вещей при них не было , за исключением номерного знака за участие в строительстве Большого ферганского канала. Сейчас он в работе. Возможно, имя одного из бойцов удастся узнать. А у специалистов впереди еще не одна неделя работ и новые находки.









