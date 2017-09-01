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01.09.2017 09:05 В Конаковском районе стартовал чемпионат мира по ловле спиннингом с лодок





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Россия во второй раз принимает эти зрелищные соревнования. Приехали более двухсот любителей и профессионалов из 17 стран мира.



В дальнее плавание рыболовы профессионалы уходят рано утром. Экипажи рассаживаются по своим лодкам и дальше, в течение 8 часов они будут почти неподвижно находится на бескрайнем водоеме. За это время их главной целью станет поймать удачу ... за плавник. И чем больше он будет, тем лучше.



30 часов в дороге от Цвикова до Конакова и они уже в лодке. Последняя проверка снастей и приманок. С собой карты рельефа дна и "рыбных" мест. Петр и Йозеф еще на берегу знают, где может стоять хищник. Тот, из-за которого, так славится рыбалка в средней полосе России.



Экипаж - 6 человек. Четверо играющих и два запасных. Пока один закидывает спиннинг, второй - ищет рыбу. Здесь у травы выжидают щуку, а тут ловят на джик окуня и ерша .В помощь эхолоты. Без них в тихой охоте никуда. На экране черточки - это и есть добыча.



В зачет соревнований пойдет квадрат длины всех пойманных рыб. Ее определит судья, который кстати тоже все это время находится в лодке со спортсменами.



Действующие чемпионы мира сейчас украинцы. Но , как здесь говорят, на родной воде и удача должна улыбнуться своим. Правда, шанс зацепить на крючок рыбку побольше все начали использовать уже сегодня.



Соревнования проходят в два тура, победит тот, чей улов будет больше. Спортсмены уверяют, при это ни одна рыба не пострадает. Ее сразу выпустят обратно в Волгу.









