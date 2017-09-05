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05.09.2017 09:04 
Столица Верхневолжья приняла участников Всероссийской акции «Волна здоровья»

Столица Верхневолжья приняла участников Всероссийской акции Волна здоровья

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Тверь стала первым город на пути следования теплохода. На борту были специалисты ведущих федеральных клиник. Они провели прием детей и женщин: обследовали более 200 пациентов, многим дали направление на прием в столичных клиниках.

Огромный теплоход пришвартовался на пристани у Речного вокзала. Тверь стала первым городом, куда прибыли 24 ведущих специалиста федеральных медицинских центров имени Бакулева, микрохирургии глаза имени Федорова, стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Акция организована общероссийской организацией «Лигой здоровья наций» при поддержке администрации Тверской области.

Чтобы получить консультацию специалистов, родители привезли своих малышей из разных районов Верхнееволжья. У 4-летей рыжеволосой Любы Кукобы серьезное врожденное заболевание. Ее мама надеется, что медики подскажут, как быть дальше.
Лариса Мартина получила приглашение на обследование в региональном Минздраве. Ее дочери Кате нужно убрать дефект на лице, у девочки капиллярная гемодиома. Она образовалась еще в детстве, после прививки. Лечить такое заболевание можно только в Москве, в Твери таких специалистов нет.
Всего в этот день на приеме у столичных медиков побывали более 200 детей. В том числе и пациенты вне списков. В рамках акции «Волна здоровья прошли мастер-классы и семинары для тверских медиков, которые познакомились с новыми методиками. После Твери теплоход побывает еще в шести городах России.


АРХИВ 


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