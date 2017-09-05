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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





05.09.2017 09:04 
В Твери открылся первый в городе дендрологический питомник

В Твери открылся первый в городе дендрологический питомник

Фото  Видео репортаж Видео
Необычный парк будет работать на базе Тверского государственного университета. В планах посадить там растения, которые до этого на территории нашего региона не выращивали.

Иван Смирнов одно из трех важных мужских дел он уже сделал. Будучи студентом, участвовал в создание этого дендрологического парка. Первые анализы почвы, первые посадки. В качестве материала, вспоминает Иван были деревья из тверских лесов.

Идею позаимствовали у московского университета леса. Чтобы лучше понять процесс, побывали в старейшем питомнике в Мытищах. Со временем в дендопарке появлялись и экзотические растения из различных питомников. Сейчас их уже не один десяток.

Благодаря дендропарку студенты смогут получать знания в сфере защиты природы и экологии , а так же изучить основы лесного хозяйства.

Новый дендрологический парк будет радовать не только студентов , но и всех жителей. Сюда можно будет прийти на экскурсию.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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