







НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество













05.09.2017 09:05 Тверь посетила Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина





Фото Видео

Именитая спортсменка провела мастер-классы на льду и рассказала юным фигуристам, как достичь успеха. Развитие массового спорта в регионе сейчас одно из основных напрвлений в работе Правительства области.



Стенд с моментами пронесения Олимпийского огня в Верхневолжье - гордость 10-ой гимназии. Ее ученики стали участниками той эстафеты. Красочное полотно посвятили победам российских спортсменов. Ирина Роднина свою фотографию на стенде с олимпийцами узнала не сразу



Свои успехи Ирине Родниной показали учащиеся в спортивном зале школы. Многие - уже кандидаты в мастера спорта.



Ирина Роднина посещала 10 гимназию Твери в 2015 году. За это время здесь появилась новая современная спортивная площадка. Как координатор проекта "Дворовый тренер" трехкратная олимпийская чемпионка отметила - важно делать спорт доступным



Развитие массового спорта невозможно без доступного оборудования, ремонта спортивных залов. С 2014 по всей стране привели в порядков более 3,5 тысяч.



В спортивном комплексе "Орбита" для его воспитанников - мастер- класс от легенды.



Осанка, пластичность и конечно улыбка - над этим стоит поработать, не раз обращала внимание Ирина Роднина.



В рамках визита в Тверь она посетила и 40-ую среднеобразовательную школу Твери. Недавно здесь появилась площадка для уличной гимнастики. А для занятий физкультурой на открытом воздухе у школы обустроены волейбольная, футбольная и баскетбольные площадки.



Вместе с школьниками на стадионе занимаются и взрослые. На базе 40-ой средней образовательной школы уже больше месяца тем, кому "за" бесплатно осваивают тонкости Скандинавской ходьбы. Это первая пилотная площадка в Твери.



По итогам визита в Тверь, депутат Государственной Думы Ирина Роднина дала пресс- конференцию. Легендарная фигуристка ответила на вопросы не только журналистов, но и родителй, чьи занимаются в спортивных секциях.









