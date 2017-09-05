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05.09.2017 09:06 
«Бегу и радуюсь» - под таким девизом в столице Верхневолжья прошел 33-ый «Тверской легкоатлетический марафон»

Бегу и радуюсь - под таким девизом в столице Верхневолжья прошел 33-ый Тверской легкоатлетический марафон

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Участники приехали из 7 стран, 27 регионов России и ста городов. Самому юному не исполнилось и года, а самому опытному уже 85 лет.

Более полутора тысяч человек собрались на Театральной площади, чтобы проверить свои силы и выносливость в многокилометровой пробежке. В Тверь, на большой спортивный праздник, приехали сильнейшие атлеты и любители из семи стран.
Самая протяженная дистанция – 42 километра 195 метров, ее решили пройти сильнейшие.

По традиции, первый забег - для сильных духом людей. Несмотря на сложности со здоровьем, инвалиды-колясочники стали полноправными участниками «Тверского марафона». За ними последовали остальные любители легкоатлетического марафона. И уже через несколько секунд после старта Тверь превратилась в большой стадион.

Многие любители бега вышли на старты целыми семьями. Для самых юных участников детский забег. Здесь главное – испытать радость движения.

В этом году впервые была проведена корпоративная эстафета. Среди участников и команда Вести-Тверь. Дружные, спортивные корреспонденты, шеф-редакторы и ведущие совершили забег на 10 км.

Почетным гостем «Тверского марафона» стала наша землячка, серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в длину Дарья Клишина.

Каждый участник получил памятную медаль. А победителями марафона стали Игорь Веретенников из Санкт-Петербурга и Ольга Крутенюк из Твери.


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