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06.09.2017 09:47 Необычное растение - альпийский цветок Брандушка впервые расцвел в Ботаническом саду Твери





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Правда, позже времени, перепутав осень с весной.



Растение для нашей полосы редкое. Семена привезли из экспедиции в испанские Альпы. На адаптацию ушло три года. Сотрудники ботанического сада создали все условия, чтобы это горное чудо порадовало своим цветением. В естественных условиях брандушка цветет в апреле- мае. В очень высокогорных районах - в середине лета, но, никак не в сентябре, говорят специалисты.



Сотрудники сада прогнозируют, что цветение продлится еще неделю.









