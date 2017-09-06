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06.09.2017 09:47 Инжир, дыни, более 80 сортов томатов и папайа





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Это не прилавок магазина, а урожай из теплицы Зои Лебедевой. Садовод - любитель из Вышневолоцкого района выращивает экзотические фрукты и ягоды уже не первый год и продолжает экспериментировать на своих шести сотках. О больших лимонах и помидорах с именем Паша.



Хлебное, дынное дерево, бомба-фрукт - у папайи много названий. Плоды по вкусу напоминают дыню. Эти - еще зеленые. Два дерева выросли в теплице из семечек, которые вышневолоцкий садовод-любитель Зоя Лебедева привезла из Индии. Ростки подкормила травяной настойкой и уже через три года получила урожай.



У Зои Лебедевой в тепличных условиях вырастает все, что только она захочет: виноград, инжир, дыни, арбузы. Основное условие выбора семян - ягоды и фрукты должны быть крупными. Этот сорт лимона - "панди-роза" дает плоды больше килограмма.



Страсть вышневолоцкой огородницы вот уже 40 лет - это томаты. Здесь их 82 сорта. Семенами меняется с томатоводами со всей России. Вывела собственный - "Паша", в честь супруга. В этом году она собрала почти полтонны помидоров. Признается, даже на ее малой Родине - в Краснодарском крае таких вкусных не попробуешь.



Специального образования у Зои Лебедевой нет, зато есть призвание. К растениям относится, как к живым существам. Знает наверняка, чем подкормить, какие условия создать.



Зоя Лебедева щедро делится с односельчанами и советами, и семенами. Ее дом, утопающий в зелени и в цветах, - самый гостеприимный в деревне Сороки.









