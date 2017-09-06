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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





06.09.2017 09:47 
Инжир, дыни, более 80 сортов томатов и папайа

Инжир, дыни, более 80 сортов томатов и папайа

Фото  Видео репортаж Видео
Это не прилавок магазина, а урожай из теплицы Зои Лебедевой. Садовод - любитель из Вышневолоцкого района выращивает экзотические фрукты и ягоды уже не первый год и продолжает экспериментировать на своих шести сотках. О больших лимонах и помидорах с именем Паша.

Хлебное, дынное дерево, бомба-фрукт - у папайи много названий. Плоды по вкусу напоминают дыню. Эти - еще зеленые. Два дерева выросли в теплице из семечек, которые вышневолоцкий садовод-любитель Зоя Лебедева привезла из Индии. Ростки подкормила травяной настойкой и уже через три года получила урожай.

У Зои Лебедевой в тепличных условиях вырастает все, что только она захочет: виноград, инжир, дыни, арбузы. Основное условие выбора семян - ягоды и фрукты должны быть крупными. Этот сорт лимона - "панди-роза" дает плоды больше килограмма.

Страсть вышневолоцкой огородницы вот уже 40 лет - это томаты. Здесь их 82 сорта. Семенами меняется с томатоводами со всей России. Вывела собственный - "Паша", в честь супруга. В этом году она собрала почти полтонны помидоров. Признается, даже на ее малой Родине - в Краснодарском крае таких вкусных не попробуешь.

Специального образования у Зои Лебедевой нет, зато есть призвание. К растениям относится, как к живым существам. Знает наверняка, чем подкормить, какие условия создать.

Зоя Лебедева щедро делится с односельчанами и советами, и семенами. Ее дом, утопающий в зелени и в цветах, - самый гостеприимный в деревне Сороки.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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