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06.09.2017 09:48 Господдержка льняного комплекса региона в этом году составит более 25 миллионов рублей





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И часть средств уже осваивают аграрии.



В этом сезоне не повезло, такого звона, как обычно, почти не слышно. Сырая погода не позволяет убрать лён вовремя. Комбайны выходят в поле с перерывами, когда подсыхает. Лён - культура трудоёмкая, но перспективная. Сейчас интерес к отрасли обозначен на федеральном уровне. К середине сентября в Минсела России ждут проект программы развития селекции льна-долгунца до 2025 года и предложения по строительству завода по производству семян. Государство сегодня готово вкладывать немалые средства в развитие отрасли.



Только в этом году в гоcреестр селекционных достижений внесены три сорта, которые разработали сотрудники института. "Универсал" - подойдет для оборонной промышленности, волокно обладает свойствами, которые можно использовать при получении различных видов пороха. "Уральский" масленичный лён создан скороспелым и пригодным для средней полосы. А на семена высокоурожайного "Цезаря" уже нашлись потенциальные покупатели.



Заинтересованность гоcударства к финансированию льняной отрасли в ближайшие годы вселяет надежду на перспективы в работников. В планах объединить науку и производство в единый комплекс. В ноябре станет известно, выберут ли Тверскую область для создания селекционно-семеноводческого центра. Мощности предприятий Верхневолжья вполне хватит, чтобы переработать и лён, производимый в других регионах.









