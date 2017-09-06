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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





06.09.2017 10:08 
Начался ремонт Речного вокзала в Твери

Начался ремонт Речного вокзала в Твери

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Первые работы запланированы аварийно-спасательные. Специалисты укрепят фасады здания и разберут завалы. На территорию сейчас, кроме специалистов, никого не пускают.

Сейчас здание Речного Вокзала по всему периметру обнесено двухметровым забором. За ним уже начались ремонтные работы. Строители разгружают металлические конструкции. По словам бригадира, они будут установлены внутри здания, чтобы укрепить аварийные конструкции.

Речной вокзал - значимая достопримечательность Твери, ее необходимо восстановить в историческом виде - считают тверитяне.

На проведение срочных аварийно-спасательных работ в здании Речного Вокзала из резервного фонда Тверской области выделено почти два с половиной миллиона рублей. Такое решение глава региона Игорь Руденя принял на бюджетной комиссии. Работы по подготовке документации займут не более полутора лет, отметил губернатор.

Пока здание будут укреплять изнутри - его наружную часть, а именно обрушившийся фасад, на время задекорируют специальным банером. Находиться вблизи здания по-прежнему опасно.


АРХИВ 


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