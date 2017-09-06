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06.09.2017 10:08 Областную столицу посетил Чемпион Мира по боксу Николай Валуев





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Именитый спортсмен провел мастер-класс на ринге, дал советы юным боксерам и рассказал, как достичь успеха.



Появление русского гиганта в спорткомплексе «Пролетарка» встречали с восторгом. Такой подарок для юных спортсменов стал настоящим сюрпризом. Чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев посмотрел спарринги, оценил технику ведения боя и дал несколько советов.



Во время открытой тренировки боксеры смогли не только задать свои вопросы, но и получить автограф своего кумира.



Далее именитый гость отправился на встречу с кадетами 16-й школы Твери. Николай Валуев знает, чем удивлять молодежную аудиторию. Конечно, не только габаритами – его рост 2 м 13 см, но и спортивными достижениями. За профессиональную карьеру Валуев одержал 50 побед, став первым нашим соотечественником, чемпионом мира среди тяжеловесов. Сегодня боксер поменял ринг на кабинет Госдумы. Теперь к нему обращаются, как к депутату.



В Тверской сельхозакадемии Николай Валуев не в первый раз. Студентов интересовало: что объединяет спорт и политику. Как он трудится над новым законом о молодежной политике.



По традиции, на память после каждой встрече с молодежью фотосессия. А на самые интересные и интригующие вопросы чемпион-великан обещал ответить в своем блоге.









