Новости:
Полная лента региональных новостей
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН
Дорога:
Цель нововведений- сократить число ДТП



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





06.09.2017 10:08 
Областную столицу посетил Чемпион Мира по боксу Николай Валуев

Областную столицу посетил Чемпион Мира по боксу Николай Валуев

Фото  Видео репортаж Видео
Именитый спортсмен провел мастер-класс на ринге, дал советы юным боксерам и рассказал, как достичь успеха.

Появление русского гиганта в спорткомплексе «Пролетарка» встречали с восторгом. Такой подарок для юных спортсменов стал настоящим сюрпризом. Чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев посмотрел спарринги, оценил технику ведения боя и дал несколько советов.

Во время открытой тренировки боксеры смогли не только задать свои вопросы, но и получить автограф своего кумира.

Далее именитый гость отправился на встречу с кадетами 16-й школы Твери. Николай Валуев знает, чем удивлять молодежную аудиторию. Конечно, не только габаритами – его рост 2 м 13 см, но и спортивными достижениями. За профессиональную карьеру Валуев одержал 50 побед, став первым нашим соотечественником, чемпионом мира среди тяжеловесов. Сегодня боксер поменял ринг на кабинет Госдумы. Теперь к нему обращаются, как к депутату.

В Тверской сельхозакадемии Николай Валуев не в первый раз. Студентов интересовало: что объединяет спорт и политику. Как он трудится над новым законом о молодежной политике.

По традиции, на память после каждой встрече с молодежью фотосессия. А на самые интересные и интригующие вопросы чемпион-великан обещал ответить в своем блоге.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.