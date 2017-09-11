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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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11.09.2017 09:02 
В Кимрах при получении взятки задержали инспектора Ростехнадзора, суд признал его виновным в покушении на мошенничество



 
Уголовное дело в отношении Главного государственного инспектора отдела государственного энергетического надзора Центрального управления Ростехнадзора было возбуждено по материалам УФСБ России по Тверской области. По версии следствия в своем рабочем кабинете в Кимрах он получил от гражданина 50 тысяч рублей. За эти деньги он обещал не проверять в одном из торговых помещений эксплуатацию электроустановок. При получении взятки инспектора задержали сотрудники УФСБ России по Тверской области. Должностное лицо было признано виновным в покушении на мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.
Правоохранительные органы обращают внимание граждан на необходимость сообщать о признаках коррупции в правоохранительные органы.


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