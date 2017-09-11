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11.09.2017 09:02 Дом СУ-155 на улице Красина в Твери планирует сдать на 5 месяцев раньше срока





Дольщики уже считают дни до получения ключей от своих новых квартир. Сегодня с ними встретился губернатор Игорь Руденя, который осмотрел объекты строительства.



У второй секции 82-го дома по улице 2-я Красина еще нет официального номера, но она уже готова. В понедельник застройщик подаст документы на ввод 17-этажного здания в эксплуатацию. Готовность объекта к сдаче проверил губернатор Игорь Руденя. Правительством поставлена задача - завершить работы на всех недостроях СУ-155 до конца года.



Эта секция рассчитана на 102 квартиры. Алексей Дюдяев один из тех, кто вступив в долевое строительство, хотел улучшить жилищные условия, - купил трехкомнатную. Пока ждали, когда дом построят, в семье появился третий ребенок.



Рядом достраивают еще одну секцию дома 27, корпус 2 по улице Хромова. Здесь работы планируют завершить в течение месяца.



На встрече с губернатором дольщики интересовались вопросами благоустройства района: дорога на улице Луначарского требует ремонта, здесь не хватает школы, магазинов, парковочных мест. Игорь Руденя ответил: школу в Радужном начнут строить в будущем году, тогда же сделают дорогу, в планах - создание здесь областного фермерского рынка. А решением проблемы с парковками поручил заняться городской власти.



Игорь Руденя отметил, качество новых квартир достойное. Всего в федеральную программу завершения строительства попали 7 домов СУ-155 в Твери.



Первые ключи в домах вмикрорайона Радужный дольщики начнут получать уже в ноябре.











