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11.09.2017 09:03 В России вспоминали героев Бородинского сражения





В этом году битве русской армии под командованием Кутузова с французской армией исполнилось 205 лет. Из Тверской области в ней участвовали тысяча человек. Среди них - Александр Сеславин, уроженец ржевской земли. Там к памятной дате подготовили выставку о знаменитом земляке.



Двухсотлетний дуб, одна из достопримечательностей Ржева. Этот объект входит в пешеходный экскурсионный маршрут по городу. С красавцем деревом, пережившим самые трагические события, связана легенда. Считается, что дуб был посажен в честь победы над Наполеоном, возможно, по инициативе отца героя отечественной войны 1812 года, Александра Сеславина. Как раз в это время он был градоначальником Ржева.



Александр Никитич Сеславин - гордость ржевитян, прославившийся своими боевыми заслугами и партизанскими действиями во время Отечественной войны 1812 года. В местном краеведческом музее ему посвящена отдельная экспозиция. В исторических документах и высказываниях современников его характеризуют, как человека неустрашимго, решительного, умеющего найти выход из любой сложной ситуации. На начало отечественной войны он был адъютантом генерала Барклая де Толли и осуществлял связь одного из гавнокомандующих непосредственно с бойцами Бородинского сражения, за что был награждён Георгиевским крестом.



Александр Сеславин родился в селе Есёмово, в родовом поместье, сюда же вернулся после своих боевых походов, здесь и похоронен. В настоящее время Героя Отечественной войны 1812 года, генерал-лейтенанта Александра Сеславина в Ржеве хорошо знаюти чтут память о нём.









