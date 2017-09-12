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12.09.2017 09:06 В Тверской области, как и по всей России, подводят итоги Единого дня голосования





В нашем регионе прошло 46 избирательных кампаний. Жители определяли составы муниципальных собраний и регионального парламента.



На территории региона работало 364 избирательных участка. Все они открылись ровно в 8 утра. Среди тех, кто пришел отдать свой голос одним из первых, Артур Сычев.



В этом году, активно работала программа "Доступные выборы". Места для голосования оборудовали пандусами, специальными подъемниками. На ряде избирательных пунктов дежурили волонтеры.



Насколько избирательные участки доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья, смогла убедиться Светлана Козлова. Весь пункт от порога, до кабинки для голосования преодолеть оказалось легко не только ей.



Депутатом законодательного собрания Тверской области по Кимрскому избирательному округу № 12 стала Нестерова Антонина Ивановна, выдвинутая партией "Единая Россия", её поддержало больше половины избирателей.



В целом, явка по области составила почти 22 %. - на участки пришли более ста четырех тысяч избирателей. На выборах в Твери проголосовали 18, 83% - это 61 867 человек. Активно голосовали в Осташкове - 37,3%. Во многих муниципалитетах активность превысила 50 %, достигнув 80,45% на выборах депутатов Совета депутатов Хотилицкого сельского поселения Андреапольского района Тверской области.



На 33 мандата в Тверской городской Думе претендовали 415 кандидатов. Во всех 16 мажоритарных округах, где люди голосовали за конкретных персон, избиратели поддержали кандидатов от "Единой России". По единому округу наибольшее количество голосов также набрали единороссы - 44.25%, следом идёт КПРФ -14,07%, на третьем месте партия "Родина" -10,73%, далее "Справедливая Россия"- 9,62%, и ЛДПР - 8,01%. Все они допущены к распределению депутатских мандатов на выборах в городскую Думу Твери .



Первый состав Осташковской городской Думы будут представлять 8 депутатов от партии "Единая Россия", 6 - от КПРФ, 4 самовыдвижение, 1 от "Справедливой России". На дополнительных выборах районного собрания депутатов в Рамешках - оба избранных кандидата от Единой России. На дополнительных выборах в городскую Думу в Кимрах победу одержал самовыдвиженец Александр Юрьевич Рожков, в Ржевской и Торжокской городских думах прошли кандидаты от партии" Единая Россия". По выборам депутатов городских и сельских поселений из 367 мандатов 325 получила "Единая Россия ", 33 мандата у самовыдвиженцев, 4 - ЛДПР, 3 - " Справедливая Россия, 1 мандат у КПРФ.



Глава региона обозначил, что будет продолжена начатая ранее работа по улучшению ситуации в сфере ЖКХ, дорожной отрасли, социальном секторе. Задача, не снижать темпов и дальше.









