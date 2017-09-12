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12.09.2017 09:07 
Тверской пожарный Евгений Анисенков центра Тверь Лес стал вторым на всероссийских соревнованиях «Лучший лесной пожарный»



 
Состязания проходили в подмосковном Пушкино.

Евгений АнисЕнков о пожарных машинах знает почти все. В автопарке " Тверьлес" пять транспортных средств. На каждом приходится работать в зависимости от ситуации.

Хорошая физподготовка, отработанная на практике Евгению пригодилась и на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства " Лучший лесной пожарный". Куда он попал, завоевав победу на региональном этапе. Его конкурентами стали 24 лесных пожарных из 23 регионов. Конкурс - это теоретические основы лесопожарного дела, спортивное многоборье и самое сложное -полоса препятствий. Разобрать и преодолеть условные завалы, потушить пожар и продемонстрировать умение работать со специнвентарем.

Как результат Второе место. Коллеги Евгения горды и довольны. Нечасто Тверской регион поднимается на Всероссийский пьедестал почета, оставив позади асов - представителей авиалесохраны.

Соревнования на всероссийском уровне проводится уже третий год. В следующем году конкурс профессионального мастерства " Лучший лесной пожарный" может стать международным, отметили организаторы.


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