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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





12.09.2017 09:08 
Тверскому предприятию поручили ответственное задание - строить консоли к Керченскому мосту, через которые пройдут электрические кабели



 
Заказ - уникальный, такого здесь еще не получали ни разу. Самую сложную работу выполняют в инжиниринговом центре.

Точность до микрона. Луч лазера разрезает тонкие листы стали, латуни без ошибок, под контролем оператора. Этот станок - единственный в регионе - стоит на тверском предприятии "Пром -Металл".

На высокотехнологичном оборудовании изготавливают и металлические короба, в которые будут укладывать все кабели связи и электричества. Они крепятся на кронштейнах под опорами Керченского моста в Крыму. Это престижно, говорят на предприятии. Впрочем, объем работ - небольшой. Упор на качество. Точность важна и когда загибают лист, чтобы получился лоток.

Различные "полуфабрикаты" из металла здесь выпускают для крупных машиностроительных заводов. К примеру, воздуховоды и вентиляционные трубы для тверского вагоностроительного завода. В целом выполняют до 400 заказов в месяц. Причем, половина из них - новые технические решения.

Постоянное развитие и внедрение новых технологий - такой подход дает результаты, хоть и не сразу. К этому коллектив готов. Предприятию - 8-ой год. В прошлом - произошел самый заметный скачок: в 2 раза увеличился объем производства. Работа - в 2-3 смены. Если много заказов, то привлекают до сотни человек дополнительно на малых предприятиях - партнерах. Кадры, особенно программистов и конструкторов, присматривают в тверских вузах. К примеру, устроили конкурс разработок, связанных с металлобработкой.

Предприятие производит не только детали из металла. Кассы от тверского производителя стоят в магазинах крупных торговых сетей. На этой неделе свою продукцию представят на международной выставке "Крокурс экспо" в Москве.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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