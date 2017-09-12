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12.09.2017 09:08 
В Ржевском городском суде оглашён приговор по делу о даче взятки бывшему полицейскому и предпринимателю



 
Оба были признаны виновными также и в посредничестве в этом преступлении.

В январе 2017 года в отношении одной из фирм Ржева было составлено 20 протоколов за миграционные нарушения. Чтобы избежать наказания, предприниматель через своего знакомого, обратился к оперуполномоченному, который договорился о взятке с коллегой из миграционного отдела.

Нарушение миграционного законодательства - не только осложняет возможность трудоустройства населения области. Это еще и прямая угроза безопасности жизни региона. Ведь в числе иностранцев в Верхневолжье приезжают сторонники террористических организаций. Борьба идет не только с нелегальными мигрантами, но и с теми, кто дает им возможность работать вопреки законодательству, в том числе, прикрываясь коррумпированными силовиками.
Судебное разбирательство длилось 7 месяцев. Перед оглашением приговора обвиняемым было предоставлено право на последнне слово.

Оба подсудимых получили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, бывшему сотруднику полиции назначен штраф в размере 500 тысяч рублей, учредитель юридического лица заплатит в два раза больше, 1 миллион рублей.


АРХИВ 


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