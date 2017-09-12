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12.09.2017 12:07 
Первую в жизни присягу служить верой и правдой родному Отечеству принесли суворовцы-первокурсники

Первую в жизни присягу служить верой и правдой родному Отечеству принесли суворовцы-первокурсники

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80 мальчишек, которые впервые надели мундиры с алыми погонами, получили удостоверения курсантов Тверского суворовского военного училища. По традиции торжественная церемония с участием командования, родителей и представителей Минобороны прошла у Обелиска Победы.

Эти 80 мальчишек в формах, с трудом пригнанных к их пока еще детским фигурам, выдержали конкурс в 3,5 человека на место и сейчас готовы к присяге. Особенно волнуются их родители: среди будущих суворовцев немало продолжателей военных династий. Старший сын Людмилы и Хаккы Эркайа - третье поколение военнослужащих в семье.

Настоящая жизнь военного начинается с торжественного посвящения ребят в суворовцы. С напутственными словами к ним обращаются представители власти, родители, начальник училища, кавалер Ордена Мужества, Заслуженный военный летчик России Владимир Ляхов

Парадный расчет вносит на площадь знамя училища, все готово к принятию присяги. Ее принимают повзводно. Каждый суворовец по уставу выходит из строя и получает заветное удостоверение из рук почетных гостей. Все по-взрослому, по-военному четко, звучит клятва верности и девиз будущего офицера - "Жизнь - Родине, честь - никому!".

Новое пополнение училища приветствуют старшекурсники. В тверском суворовском замечают, развивают таланты ребят не только в учебе, но и в художественной самодеятельности. Здесь традиционно сильными являются хоровые, танцевальные, театральные коллективы. И это с блеском демонстрировали воспитанники.

Торжественный парад завершает церемонию посвящения. Новички идут под одобрительные возгласы зрителей. Пока еще не все получаются, но они стараются изо всех сил, а это залог будущих успехов. И вот наступает момент встречи с родителями, для которых это тоже незабываемый день.

Эмоции через край, но эти 11ти летние мальчишки держатся солидно, стараются соответствовать форме суворовца.

Даже погода не подвела. Теплое осеннее солнце добавило радости в настроение участников торжества. К многочисленным поздравлениям присоединился единственный в Твери юнармейский отряд школы №3


АРХИВ 


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