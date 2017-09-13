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13.09.2017 08:55 В Тверской регионе начали свою работу мобильные бригады медиков





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Специалисты консультируют жителей и назначают лечение. Сегодня такой "автомобиль" здоровья, работал в Старицком районе.



Офис врача общей практики в деревне Степурино Старицкого района едва вмещает всех желающих попасть на прием к врачам из областного центра. Без предварительной записи в очереди к кардиологу, офтальмологу, неврологу и гинекологу - около сотни человек.



В районной больнице с узкими специалистами - дефицит. Ехать в Тверь - потратить весь день. Для пожилого человека, а их в сельском поселении - 80%, тяжело еще и физически. У каждого деревенского жителя свои причины отложить поездку. Надежда Острякова терпела боли в сердце несколько лет.



Мобильные бригады врачей формируются из специалистов, которые востребованы в каждом конкретном месте. Практика показывает, что их десант, особенно в глубинку, эффективен. Такие осмотры позволяют предупредить развитие серьезных заболеваний или обнаружить их на ранней стадии.



Чтобы медицинская помощь в сельской местности была доступнее, региональное правительство делает комфортными условия работы,прежде всего, фельдшеров.



А пока в районы будут выезжать мобильные бригады специалитов - до декабря запланировано 50 выездов. Почти на четверть больше, чем в прошлом году. Медики посетят 34 района, смогут принять сотни человек. Работает передвижной флюорограф и маммограф. На этой неделе врачебный десант ждут в Спировском, Рамешковском и Западнодвинском районах.









