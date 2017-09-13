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13.09.2017 08:56 "Редскинского стрелка" приговорили к пожизненному заключению





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Сегодня вердикт Сергею Егорову вынесли в Тверском областном суде. Это решение стало ожидаемым. 4 июня этого года 45-летний москвич в дачном поселке в Редкино жестоко убил 9 человек. Материалы уголовно дела составили 14 томов, а оглашение приговора заняло более 2 часов.



Две недели ушло у суда, чтобы поставить точку в этом уголовном деле. 45-летнего москвича Сергея Егорова обвиняли в убийстве 9 человек. По версии следствия, 4-го июня после ссоры он расстрелял из карабина "Сайга" своих соседей в дачном кооперативе "50 лет октября" в поселке Редкино. Не пожалел даже 92-летнюю Галину Савельеву, пережившую Великую Отечественную войну.



Чудом удалось выжить Марине Коныгиной. Она спряталась от стрелка под одеялом. А позже вызвала полицейских, которые задержали обвиняемого. Девушка стала главным свидетелем по делу. Рассматривать в Тверской областном суде его начали 29 августа.

Сам обвиняемый свою вину признал еще на этапе следствия. Но в суде от дачи показаний отказался. Потерпевшие по уголовному делу настаивали на пожизненном лишении свободы для Сергея Егорова. С таким наказанием согласился и прокурор. Егоров попросил приговорить его к смертной казни, впрочем в России на неё введен мораторий.

Подсудимый в своем последнем слове попросил прощения у родственников погибших. Коллегия из трех федеральных судей под председательством Елены Мордвинкиной признала Сергея Егорова виновным и не заслуживающим снисхождения.

Помимо пожизненного срока, Егорова обязали выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда на сумму 10,5 млн рублей и материальный ущерб - более 200 тысяч рублей.

Постановление Тверского областного суда вступит в силу через 10 дней. По словам родственников, детей им никто не вернет. Обжаловать приговор они не будут.









