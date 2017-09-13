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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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13.09.2017 08:57 
В Твери прошла церемония передачи медальона и личных вещей бойца Красной армии Ильи Сакулова

В Твери прошла церемония передачи медальона и личных вещей бойца Красной армии Ильи Сакулова

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Его родственники приехали из Томска. О том, что дед погиб в начале войны и похоронен под Тверью, они узнали благодаря сюжету "Вести-Тверь".

Калининский район. Окраина некогда большой деревни Смолино. Именно отсюда 5 декабря 1941 года началось контрнаступление Красной Армии под Москвой, прорвав оборону немецкофашистких захватчиков. Погибла не одна тысяча бойцов. Среди них и рядовой Илья Сакулов.

Уроженец Новосибирской области был призван в 41 году. Служил в 336 стрелковом полку 5 стрелковой дивизии.

Останки бойцов тверские поисковики нашли в 2014 году на месте братской безымянной могилы. Ее организовали местные жители.

Из 114 бойцов у семерых были найдены медальоны. И только имя одного удалось прочитать- Илья Исакович Сакулов. Сюжет нашего телеканала о находках поисковиков в интернете увидела правнучка рядового.

Информация о том, что дед погиб на Калининской земле в семье была. Теперь близкие знают и место его гибели. Останки бойцов перезахоронили весной в братской могиле Кузьминского мемориала. Марина со своими дочерьми с особым трепетом посетили это памятное место.

Капсула с землей с могилы деда и прадеда, как символ вечной памяти. Ее родственники увезут на Родину. Пямятным символом станет и медальон , а так же личные вещи, найденные при раскопках. И сегодня война для этого бойца считается оконченной.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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