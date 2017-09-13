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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





13.09.2017 08:57 
У успешного инвестиционного проекта Хитачи новый контракт

У успешного инвестиционного проекта Хитачи новый контракт

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Производство выпускает 2 тысячи экскаваторов в год. Сейчас предприятие заключило новый договор на поставку оборудования в Голландию.

Главное на производстве- это кадры, говорят на заводе. Сергей Балин четыре года назад устроился на Хитачи сборщиком. За это время получил несколько специальностей: крановщик, стропальщик, а теперь и газорезчик. В этом году на заводе в полном объме начал работать свой заготовительный цех, теперь качество продукции гарантируется уже на этапе раскроя металла.

Сергей и его коллеги дорожат работой на заводе Хитачи - прежде всего, это гордость за продукцию, гарантия стабильности, социальная защищённость. В этом году подписаны контракты на новые заказы. Для голландского предприятия компании Хитачи тверской производитель поставляет стрелы, а с сентября оправляет ещё и рукояти для строительной техники. Проект рассчитан на полгода, за это время в Голландию будет отправлено 150 единиц деталей. Есть новости и для российских потребителей экскаваторов Хитачи

За четыре года работы на тверской земле с нуля, завод Хитачи самостоятельно освоил призводство пяти моделей экскаваторов. В этом году запущено производство качественно новой продукции - ковшей для крупной карьерной техники. Будут и ещё новинки, говорят на заводе.


АРХИВ 


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