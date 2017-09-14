Новости:
Полная лента региональных новостей
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН
Дорога:
Цель нововведений- сократить число ДТП
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





14.09.2017 09:05 
Десятки молодых медиков в Тверском регионе уже смогли решить квартирный вопрос, а сельские больницы - кадровый



 
В этом году 9 специалистов переехали работать в глубинку. Благодаря программе «Земский доктор» в районных клиниках до конца года появятся еще 20 терапевтов и врачей узкого профиля.

Врач- педиатр Анастасия Лазарева совершает утренний обход. Молодая, вежливая, добрая. Такую тетю в белом халате дети встречают с удовольствием. Четырехлетний Савелий осмотр воспринимает, как добрую игру.

Доверительным отношением молодой специалист заручилась и у родителей.

О профессии врача Анастасия мечтала с детства. Первые пациенты - куклы. Поступив в Тверской медицинской университет, над выбором специализации не задумывалась. Так же, как и над будущим местом работы. Выросла в деревне, сюда же и вернулась.

Молодого специалиста в Рамешковской районной больнице ждали. Медицинский персонал помог освоиться. Да и условия, в которых пришлось работать, превзошли ожидания. Хорошее медицинское оснащение, лекарственное обеспечение. Привлечь профессиональные кадры в сельскую местность стало возможным благодаря федеральной программе " Земский доктор". Переехав жить и работать в глубинку, медики получают один миллион рублей.

В этом году участниками стали терапевты, хирург, офтальмолог, врач скорой помощи - пока 9 человек.

Всего в этом году обладателями выплат по 1 млн рублей могут стать 30 врачей.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.