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14.09.2017 09:05 Десятки молодых медиков в Тверском регионе уже смогли решить квартирный вопрос, а сельские больницы - кадровый





В этом году 9 специалистов переехали работать в глубинку. Благодаря программе «Земский доктор» в районных клиниках до конца года появятся еще 20 терапевтов и врачей узкого профиля.



Врач- педиатр Анастасия Лазарева совершает утренний обход. Молодая, вежливая, добрая. Такую тетю в белом халате дети встречают с удовольствием. Четырехлетний Савелий осмотр воспринимает, как добрую игру.



Доверительным отношением молодой специалист заручилась и у родителей.



О профессии врача Анастасия мечтала с детства. Первые пациенты - куклы. Поступив в Тверской медицинской университет, над выбором специализации не задумывалась. Так же, как и над будущим местом работы. Выросла в деревне, сюда же и вернулась.



Молодого специалиста в Рамешковской районной больнице ждали. Медицинский персонал помог освоиться. Да и условия, в которых пришлось работать, превзошли ожидания. Хорошее медицинское оснащение, лекарственное обеспечение. Привлечь профессиональные кадры в сельскую местность стало возможным благодаря федеральной программе " Земский доктор". Переехав жить и работать в глубинку, медики получают один миллион рублей.



В этом году участниками стали терапевты, хирург, офтальмолог, врач скорой помощи - пока 9 человек.



Всего в этом году обладателями выплат по 1 млн рублей могут стать 30 врачей.









