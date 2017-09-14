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14.09.2017 09:06 Высокие технологии теперь и на тверских дорогах





Участок трассы М-10 Конаково-Иваньково ремонтируют с помощью регенерации: старый асфальт используют дважды.



Работы уже в самом разгаре. Новая технология позволит вдвое увеличить срок эксплуатации трассы - старый асфальтобетон перерабатывают, при этом его свойства восстанавливают. И покрытие получает вторую жизнь. Рядом с местом ремонта установлен передвижной асфальтобетонный завод. Здесь переработанный асфальт смешивается со щебнем, затем смесь укладывается нижним слоем и выполняет функцию амортизатора для верхнего выравнивающего полотна.



Подрядчики работают круглосуточно. На этом участке им предстоит восстановить 21 километр асфальта.



Работы планируют завершить к 1 октября. На ремонт дорог в Конаковском районе до федеральной трассы М-10 выделено почти полмиллиона рублей, почти 450 тысяч из них – на данный участок.



До ноября в районе отремонтируют и четыре моста – через реки Дойбица, Гусевка, Инюха и Сучок. Состояние этих переправ было признано неудовлетворительным.









