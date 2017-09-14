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14.09.2017 09:06 Девять из десяти детей-сирот живут в приемных семьях





Найти общий язык малышам и их новым родителям сегодня помогает Школа приемных родителей. Благодаря помощи специалистов в прошлом году удалось предотвратить возврат в детские учреждения тридцати трех подростков – это дети, у которых с новыми родителями поначалу возникали конфликты.



Вместо обоев - роспись: так оригинальнее. И к тому же малыши на законных основаниях оставляют на стенах свои автографы. Заводила у Колбиных - старшая из 12-ти детей - Елена. Она учится в одном из Санкт-Петербургских художественных вузов. Говорит, жизнь в многодетной семье лишь на пользу.



Девять детей в семье Колбиных - приемные. Двое из них - инвалиды, проблемы с позвоночником. Родители - врачи, возят их по больницам. Так, есть надежда, что Диму поставят на ноги в Кургане. Там ортопеды берутся за лечение таких сложных патологий. Другим детям в семье уделяют не меньше внимания. Оксана признается, специально брать в семью никого не планировали. Как-то складывалось все самой собой. Не пытаются никого переделать, воспринимают каждого, как индивидуальность.



Самая большая сложность для приемных родителей - это получить информацию, как правильно построить отношения с детьми. Колбины искали ее по началу в Интернете. Когда в Твери три года назад появилась "Школа приемных родителей", стало проще. Психологи, медики, соцработники проводят занятия групповые и индивидуальные для приемных родителей из Твери, Калининского, Рамешковского и Конаковского районов. Для остальных - выездные уроки. Все родители, которые хотят взять ребенка, должны пройти обучение.



В Тверском регионе больше 4 тысяч детей-сирот. Большинство находятся под опекой или воспитываются в замещающих семьях. Сейчас 593 ребенка ждут устройства в семьи. Восемьдесят процентов из них - старше 10 лет.



И все же больных и взрослых берут. Пример - семья Колбиных из Вышнего Волочка. Чтобы познакомить потенциальных приемных родителей с детьми, с прошлого года социальная служба стала устраивать творческие фестивали воспитанников детских домов. По итогам - 6 детей уже нашли семьи.









