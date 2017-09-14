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14.09.2017 09:07 В Музее Тверского быта поселились купцы, которые жили в Тверской губернии более двух веков назад





Новые персонажи, которые воссоздают атмосферу 19 века, появились благодаря участию музея в проекте «Новая жизнь старой усадьбы».



Более 200 лет назад здесь жили знаменитые тверские купцы Арефьевы. Умели торговать и знали толк во многих вещах. Сейчас дом на улице Горького – уникальный памятник архитектуры. Музейщики решили воссоздать городскую усадьбу, добавив в нее интерактивные экспозиции.



На территории Музея Тверского быта установили 20 ростовых фигур, их называют тантамарески. Каждый персонаж – не вымышленный, а настоящий. Все имеют прообразы - жителей Тверской губернии. Чтобы создать композицию, музейщики работали в архиве, подбирали фотографии. Заказ выполнили специалисты из Санкт-Петербурга. Утонченные дамы и галантные кавалеры, румяные красавицы и гимназисты – у каждой фигуры обозначено свое место.



Кроме этого на территории городской усадьбы появилась новая беседка, которую планируют использовать, как интерактивную площадку для различных программ и мастер-классов.



Еще одна новинка – новая подвесная система развески картин. Она проста в использовании, теперь никаких гвоздей и молотков не понадобится. В ближайших планах тверских музейщиков - запуск новой программы для туристов и завершение строительства пряничного домика.









